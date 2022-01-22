Абуджа, , 08:59 — REGNUM 60% населения не имеют доступа к электричеству в Нигерии, заявил экс-гендиректор Национальной энергетической комиссии Нигерии Абубакар Сани Самбо, передает Anadolu Agency.

Нигерия (сс) Heinrich-Böll-Stiftung

Самбо выразил обеспокоенность по поводу нехватки электроэнергии в стране и заявил, что проблемы энергетического сектора могут быть результатом непоследовательной политики государства.

По его словам, у Нигерии есть ресурсы для производства электроэнергии для своего населения: «Мы можем использовать нашу обильную солнечную энергию для производства электроэнергии».

Он призвал заинтересованные стороны в энергетическом секторе изучить возможности альтернативных источников энергии на местном, государственном и федеральном уровнях.