Ланьчжоу, Китай, , 08:58 — REGNUM Грузовой поезд, груженный 1300 тоннами кукурузы из Казахстана, прибыл в Ланьчжоу, столицу провинции Ганьсу на северо-западе Китая 12 января ознаменовав оживленное начало торговли с Центральной Азией и за ее пределами в этом году, сообщает агентство Синьхуа.

Кукуруза

Поезду потребовалось около недели, чтобы отправиться из Казахстана и прибыть в пункт назначения — логистический парк в Новом районе Ланьчжоу, зоне развития города национального уровня. Кукуруза является второй партией товаров, доставленной из Казахстана, так как зерновые и масличные культуры из этой страны были отправлены поездом несколько дней назад.

С тех пор как парк получил свою первую партию товаров 3 января, 15 международных грузовых поездов отправили более 22 400 тонн товаров на сумму около 270 млн юаней (около $42,5 млн) в парк и обратно менее чем за 10 дней.

С 2015 года логистический парк доставил 442 международных грузовых поезда, связывающих Китай примерно с 40 странами. Международные грузовые железнодорожные направления Ланьчжоу являются первыми в Китае, где прибывающих поездов больше, чем отправляющихся. Товары, продаваемые через сервис, включают кукурузу, льняное семя, ячмень, семена подсолнечника и древесину.