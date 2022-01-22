Урумчи, Китай, 22 января, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Придорожный лес вдоль пересечения дорог в Такла-Макане, крупнейшей пустыне Китая, расположенной в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе страны, скоро будет орошаться с использованием исключительно солнечной энергии, сообщили местные власти, передает агентство Синьхуа.

Пустыня

К марту этого года вдоль дороги протяженностью 566 км будут установлены 86 новых фотоэлектрических электростанций, которые заменят дизельные двигатели в качестве источника энергии для перекачки оросительной воды. Это увеличит количество ирригационных скважин, работающих на солнечной энергии, до 98 вдоль пустынной дороги.

Подсчитано, что после ввода в эксплуатацию электростанций потребление дизельного топлива составит более 1000 тонн, а выбросы углекислого газа — около 3410 тонн в год. Дорога, открытая для движения в 1995 году, сокращает расстояние между столицей региона Урумчи и префектурой Хотан на 500 км. Защитная полоса протяженностью 436 км вдоль дороги была построена более десяти лет назад, чтобы предотвратить эрозию дороги.