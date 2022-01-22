Шанхай, Китай, 22 января, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Новый район Пудун в Шанхае стремится обеспечить рост ВРП в годовом исчислении на 6,5% в этом году, сообщили во вторник местные власти, передает агентство Синьхуа.

Zhang Zhang Шанхай, панорама района Пудун

Согласно предварительной оценке, ВРП Пудуна достигнет 1,45 трлн юаней (около $227,7 млрд) в 2021 году, что примерно на 10% больше в годовом исчислении, заявил глава Нового района Пудун Хан Инвэй в рамках законодательной сессии Пудуна.

В 2021 году общий объем промышленного производства указанных предприятий с годовым оборотом не менее 20 млн юаней в Пудуне достиг более 1,23 трлн юаней, что более чем на 10% больше в годовом исчислении. Как общий объем внешней торговли, так и фактические иностранные инвестиции в 2021 году выросли на двузначные показатели.

В течение следующих пяти лет Новый район Пудун поставил перед собой цель увеличить общий объем производства до 2 трлн юаней, при этом ВВП на душу населения и располагаемый доход на душу населения превысят 300 000 юаней и 100 000 юаней соответственно.

С тех пор как в 1990 году Пудун был объявлен новым районом, он стал популярным местом для инвесторов, новаторов и пилотных политических практик.