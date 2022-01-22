Вашингтон, , 08:48 — REGNUM Подозреваемый в организации нелегальной миграции в США из Канады был задержан властями Соединённых Штатов после гибели от холода четырёх человек на границе между двумя странами. Об этом 22 января сообщил телеканал NDTV.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Гражданин США Стив Шанд был задержан, когда ехал в автомобиле, где были двое пассажиров без документов. В ходе разбирательств было установлено, что пассажиры являются выходцами из Индии. Немного позднее были обнаружены ещё пятеро выходцев из Индии, они перешли американско-канадскую границу без документов и ожидали машину, которая должна была их забрать.

Сотрудники правоохранительных органов в США предполагают, что на американской территории и на территории Канады действует преступная организация, специализирующаяся на незаконной переправке индийцев в США через Канаду.

Королевская канадская конная полиция провинции Манитоба обнаружила недалеко от границы с США тела четырёх уроженцев Индии, двоих взрослых и двоих детей. Предполагается, что это нелегальные мигранты, которые пытались попасть на американскую территорию из Канады, но заблудились и погибли от холода. В ходе расследования их гибели полицейские вышли на преступное сообщество, занимающееся незаконной миграцией.

Посол Индии в Канаде Аджай Бисариа подтвердил индийское гражданство погибших людей. Индийская консульская группа была экстренно направлена в Манитобу из Торонто для помощи канадским властям в расследовании трагедии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о мужчине, женщине и двоих детях, погибших от переохлаждения на границе между Канадой и США.

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