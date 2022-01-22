Вашингтон, 22 января, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Подозреваемый в организации нелегальной миграции в США из Канады был задержан властями Соединённых Штатов после гибели от холода четырёх человек на границе между двумя странами. Об этом 22 января сообщил телеканал NDTV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Гражданин США Стив Шанд был задержан, когда ехал в автомобиле, где были двое пассажиров без документов. В ходе разбирательств было установлено, что пассажиры являются выходцами из Индии. Немного позднее были обнаружены ещё пятеро выходцев из Индии, они перешли американско-канадскую границу без документов и ожидали машину, которая должна была их забрать.

Сотрудники правоохранительных органов в США предполагают, что на американской территории и на территории Канады действует преступная организация, специализирующаяся на незаконной переправке индийцев в США через Канаду.

Королевская канадская конная полиция провинции Манитоба обнаружила недалеко от границы с США тела четырёх уроженцев Индии, двоих взрослых и двоих детей. Предполагается, что это нелегальные мигранты, которые пытались попасть на американскую территорию из Канады, но заблудились и погибли от холода. В ходе расследования их гибели полицейские вышли на преступное сообщество, занимающееся незаконной миграцией.

Посол Индии в Канаде Аджай Бисариа подтвердил индийское гражданство погибших людей. Индийская консульская группа была экстренно направлена в Манитобу из Торонто для помощи канадским властям в расследовании трагедии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о мужчине, женщине и двоих детях, погибших от переохлаждения на границе между Канадой и США.