Роли, США, , 08:46 — REGNUM Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» уверенно обыграл команду «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 22 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли и закончилась победой хозяев со счетом 6:3.

У победителей голами отличились Винсент Трочек (14-я минута, в большинстве), Сет Джарвис (18-я), шведский форвард Йеспер Фаст (24-я), финский нападающий Себастьян Ахо (35-я), швейцарский форвард Нино Нидеррайтер (40-я) и Тони Д'Анджело (58-я, в большинстве).

В составе «Рейнджерс» голы забили шведский нападающий Мика Зибанежад (27-я, в большинстве), Крис Крайдер (46-я, в большинстве) и Грег Маккегг (47-я).

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился в матче двумя результативными передачами. Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев смог отразить 29 из 35 бросков по своим воротам, его одноклубник — российский форвард Артемий Панарин, отдал в матче один голевой пас.

Отметим, в следующем матче «Каролина» 23 января сыграет в гостях с клубом «Нью-Джерси Дэвилз», а «Рейнджерс» в этот же день встретятся на выезде с командой «Аризона Койотс».