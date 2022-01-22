Харбин, Китай, , 08:45 — REGNUM Международный аэропорт столицы провинции Хэйлунцзян города Харбин Тайпин на северо-востоке Китая в 2021 году продемонстрировал значительный объем авиаперевозок с Россией благодаря быстро развивающемуся сервису чартерных грузовых рейсов электронной коммерции, сообщает агентство Синьхуа.

Советские солдаты в Харбине. 1945

По данным аэропорта, в 2021 году он обслужил в общей сложности 199 грузовых чартерных рейсов, перевезя в Россию около 6550 тонн грузов, что на 130% больше в годовом исчислении и является рекордным показателем.

Грузовое сообщение аэропорта с Екатеринбургом, четвертым по величине городом России стало четвертым чартерным направлением Китая в Россию в сфере электронной коммерции после того, как оно было открыто в 2013 году. Воздушный логистический маршрут помогает российским покупателям экономить средства на доставку и время доставки при покупке китайских товаров через онлайн-платформы.

В 2021 году аэропорт запустил грузовые чартерные рейсы в Москву, в среднем шесть рейсов в неделю. Данные аэропорта показывают, что с 2013 по конец 2021 года в Россию было совершено около 1000 чартерных рейсов с грузами электронной коммерции, доставивших более 20 000 тонн грузов.