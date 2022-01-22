Хабаровск, , 08:45 — REGNUM В Хабаровске 26 января состоится концерт, организованный в рамках Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова, стартовавшего в Москве 17 января и охватившего более 40 городов России. Об этом 22 января сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Валерий Михайлович Халилов Voopk

Музыканты оркестра штаба ВВО и другие музыкальные коллективы представят гостям фестиваля военные марши, патриотические песни и авторскую музыку Валерия Халилова.

пресс-служба ВВО «Концерт состоится под личным руководством начальника военно-оркестровой службы ВВО, полковника Вадима Пахомова, а также при участии художественного руководителя оркестра штаба ВВО, подполковника Павла Сергиенко».

Выдающийся военный дирижёр, композитор, художественный руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Михайлович Халилов 25 декабря 2016 года погиб в авиакатастрофе Ту-154 Минобороны РФ в Сочи вместе с артистами ансамбля, журналистами и главой фонда «Справедливая помощь» Елизаветой Глинка (доктор Лиза).

Как сообщало ИА REGNUM, в Тамбове завершился IX Международный фестиваль духовых оркестров имени В.И. Агапкина и И.А. Шатрова, основателем и музыкальным руководителем которого был народный артист России, генерал-лейтенант Валерий Халилов.

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