Берлин, 22 января, 2022, 08:44 — ИА Регнум. ФРГ заблокировала передачу артиллерии немецкого производства на Украину из Эстонии, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников — как немецких, так и эстонских.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

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По данным издания, в отличие от США, Польши, Великобритании, а также других союзников Берлин решил запретить экспорт оружия напрямую на Украину. Отмечается, что позиция ФРГ свидетельствует о разногласиях на Западе по вопросу Украины.

Прямые поставки немецких вооружений или их экспорт через другие страны возможны после получения спецразрешения от Берлина, которое в данном случае выдано не было, отметил неназванный представитель властей ФРГ. При этом чиновник из Эстонии рассказал, что власти все еще пытаются убедить ФРГ изменить свое решение.