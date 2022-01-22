Москва, , 08:44 — REGNUM Возводимый в Москве Национальный космический центр (НКЦ) упростит обмен технологиями между российскими предприятиями ракетно-космической отрасли и позволит обеспечить непосредственный контакт между студентами профильных вузов и опытными специалистами, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

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21 января глава Роскосмоса и мэр Москвы Сергей Собянин проинспектировали ход строительства НКЦ в Филях. Собянин сообщил, что на объекте началось возведение высотной части центра. Он подчеркнул, что объект будет передан Роскосмосу под освоение в 2023 году.

Рогозин отметил, что новый центр поможет «собрать в кулак» потенциал различных предприятий госкорпорации. Это позволит обеспечить обмен технологиями, что приведёт к колоссальной отдаче для отрасли.

«Непосредственный контакт молодых специалистов, студентов технических вузов с инженерами-конструкторами уже действующих КБ, а также их возможная работа на опытном производстве, создаст уникальный синергетический эффект для выращивания нового поколения [специалистов] ракетно-космической отрасли России», — подытожил Рогозин.

Президент России Владимир Путин поручил создать Национальный космический центр в феврале 2019 года. Планируется, что НЦК объединит 18 из 30 московских конструкторских бюро и предприятий ракетно-космической отрасли.

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