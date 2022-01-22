Нанкин, Китай, 22 января, 2022, 08:41 — ИА Регнум. В провинции Цзянсу на востоке Китая 13 января были возведены две опоры линий электропередачи рекордной высоты, сообщает агентство Синьхуа.

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Две башни, построенные по обе стороны самой длинной реки Китая Янцзы в провинции Цзянсу, достигают высоты 385 метров, побив рекорд в 380 метров, установленный башней линии электропередачи, построенной в соседней провинции Чжэцзян в 2018 году.

Башни-близнецы в Цзянсу находятся на расстоянии 2,6 км, соединяя линии электропередач в городе Тайчжоу на северном берегу Янцзы и Уси на юге.

«Башни весят в общей сложности около 13 000 тонн», — сказал представитель копании State Grid Jiangsu Electric Power Co., Ltd., Чэнь Сунтао, добавив, что ожидается, что башни будут введены в эксплуатацию в июне после установки навесного оборудования и электрических проводов.

Ожидается, что в рамках проекта с севера Янцзы на юг будет ежегодно передаваться 28,9 млрд кВт/ч электроэнергии, чего будет достаточно для обеспечения электроэнергией 8 млн домохозяйств.