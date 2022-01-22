Лос-Анджелес, США, 22 января, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Режиссёр Мэтт Ривз, снимающий новый кинокомикс про Бэтмена, намекнул, что премьера фильма не будет перенесена. Публикацию кинематографист разместил 22 января на своей twitter-странице.

Иван Шилов ИА REGNUM Новый Бэтмен

В ответе на пост композитора Майкла Джаккино и администрации аккаунта сети кинотеатров IMAX, Ривз разместил английское слово «soon» («скоро»), заменив в нём буквы «О» на изображение летучей мыши. Журналисты предположили, что таким образом Ривз подчеркнул, что дата релиза «Бэтмена» остаётся неизменной.

https://twitter.com/mattreevesLA/status/1484620314059284480

Напомним, кинокомпания Warner Bros. запланировала премьеру «Бэтмена» на 3 марта 2022 года. Отметим, что 11 января 2021 года глава WarnerMediaДжейсон Киляр дал понять, что компания пока не планирует переносить релиз кинокомикса из-за распространения в США штамма коронавируса SARS-CoV-2 «Омикрон».