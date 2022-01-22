Нью-Йорк, США, , 08:34 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Йорк Айлендерс» нанес поражение с разгромным «нулевым» счетом команде «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 22 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте и закончилась победой хозяев с сокрушительным счетом 4:0.

В составе победителей голы забили Скотт Мэйфилд (14-я минута), Остин Царник (17) и оформивший в матче дубль Брок Нельсон (42-я и 50-я).

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин оформил в матче шатаут, который стал для него четвертым в нынешнем сезоне. Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин не отметился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Айлендерс» 23 января примут у себя клуб «Торонто Мэйпл Лифс», а «Аризона» в этот же день встретится в гостях с командой «Нью-Йорк Рейнджерс»