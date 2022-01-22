Ла-Пас, 22 января, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Судебные слушания против исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес, а также ряда бывших руководителей вооруженных сил и полиции по делу о государственном перевороте 2019 года начнутся 10 февраля. Об этом сообщает новостное агентство Ahora el Pueblo.

Facebook.com/SenadoBolivia Жанин Аньес и боливийские военные

Подсудимые будут привлечены к ответственности за нарушение основ Конституции, а также по нескольким уголовным статьям. По данным прокуратуры, оперирующей более 70 доказательствами и свидетельскими показаниями, Аньес использовала для прихода к власти постановления, противоречащие Конституции.

Массовые протесты в Боливии начались в октябре 2019 после победы на президентских выборах Эво Моралеса, который под давлением вооруженных сил был вынужден подать в отставку. Президентские обязанности взяла на себя второй вице-спикер Сената Жанин Аньес. Для подавления беспорядков она издала ряд указов, согласно которым военные освобождаются от любого вида уголовной ответственности, если их действия необходимы для поддержания порядка. 12 марта 2021 года Аньес и пять членов ее правительства были арестованы.