Киев, , 08:33 — REGNUM Посольство США на Украине направило запрос в Государственный департамент с просьбой разрешить персоналу дипломатической миссии покинуть страну. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники во властных кругах Украины.

Флаги США и Украины (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Сообщается, что посольство США в Киеве запросило о Государственного департамента Соединенных Штатов разрешения для всего неосновного персонала посольства и их семей покинуть территорию Украины. Утверждается, что эвакуация большей части персонала может начаться уже с 24-го января.

Утверждается, что данный запрос связан с фактически провалившимся российско-американскими переговорами о стратегической стабильности, в которых обсуждается, в том числе, и судьба Украины. Москва требует, чтобы члены военного блока НАТО дали твердые гарантии, что Украина никогда не будет включена в альянс. США таких гарантий давать не хотят и обвиняют Москву в подготовке вторжения на Украину.

В Госдепе не подтвердили информацию о готовящейся эвакуации дипмиссии в Киеве, но заявили, что власти США готовят мероприятия в случае ухудшения ситуации с безопасностью граждан.

Ранее стало известно, что Госдеп выпустил рекомендации, касающиеся поездок граждан США на Украину. В рекомендациях американских гражданам предлагается отказаться от поездок на Украину.