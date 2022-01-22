Нью-Йорк, США, , 08:31 — REGNUM Генсек Организации Объеденных Наций Антониу Гутерреш осуждает авиаудары по территории Йемена, которые были осуществлены аравийской коалицией во главе с Саудовской Аравией. Об этом говорится в заявлении представителя генсека Стефана Дюжаррика, опубликованного 21 января на сайте ООН.

Антониу Гутерреш Un.org

В документе отмечается, что действия арабского военного альянса привели к жертвам и раненым среди мирного населения. Гутерреш напомнил, что подобные атаки запрещены международным гуманитарным правом. Он также подчеркнул, что стороны конфликта должны помнить о своих обязательствах «по защите мирного населения от угроз, которые возникают в рамках военных кампаний».

Глава ООН потребовал провести тщательное и прозрачное расследование случившегося и привлечь всех виновных к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января самолеты аравийской коалиции нанесли удар по тюрьме в административном центре йеменской провинции Саада. В результате атаки погибли не менее 70 человек.

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