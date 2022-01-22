Кемерово, , 08:25 — REGNUM В городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области горняков с шахты «Комсомолец» вывели на поверхность, шахта пока работу не возобновила, сообщили в экстренных службах.

На шахте приостановлена работа из-за остановки вентилятора главного проветривания. На шахте находились 56 рабочих. Всех работников уже вывели.

Добавим, что 24 декабря 2021 г. Печорское управление Ростехнадзора приостановило добычу угля на шахте «Комсомольская» в Республике Коми из-за повышенной концентрации метана.