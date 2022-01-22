Лос-Анджелес, США, 22 января, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Дуэйн Джонсон признался, что подготовка к съёмкам кинокомикса DC «Чёрный Адам» далась ему нелегко. Об этом 22 января сообщает портал Screen Rant.

Цитата из к/ф «Джуманджи: Новый уровень». Реж. Джейк Кэздан. 2019. США Дуэйн Джонсон в роли доктора Смолдер Брэйвстоун

«Тренировка, которую мы проводили для этого фильма, была самой тяжелой в моей жизни», — сказал Джонсон, в очередной раз пообещав, что «иерархия власти во вселенной DC вот-вот изменится». Отметим, что пока фанаты не видели результат этой тренировки, поскольку в трейлере фильма, опубликованном в октябре 2021 года, тело актёра скрывали плащ и доспехи.

Напомним, премьера фильма «Чёрный Адам» запланирована на 28 июля 2022 года. Кроме Дуйэна Джонсона в проекте участвуют Пирс Броснан, Марван Кензари, Сара Шахи, Элдис Ходж и другие известные актёры.