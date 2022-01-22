Симферополь, , 08:19 — REGNUM Вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах — глава ВМС ФРГ — считает, что в состав Украины Крым не вернется никогда. Об этом он заявил на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«Крымского полуострова нет, он никогда не вернется… это факт», — сказал Шенбах, передает RT.

Ранее вице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что РФ «в любом случае» не вернет Украине Крым, при этом санкции ЕС приносят один лишь вред.

Крым стал российским регионом после референдума в 2014 г., на котором за такое решение проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с РФ. По словам российского лидера Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».