Пекин, 22 января, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Китайский технологический гигант Huawei не планирует в ближайшем будущем выпускать собственные электромобили, заявил главный операционный директор Huawei Ван Цзюнь на конференции Intelligent Driving Carbon New. Об этом сообщает портал Huawei Central.

A4-Nieuws Huawei

Ван Цзюнь рассказал, что компания сотрудничает с автомобильными брендами BAIC, Changan и GAC. При этом он подчеркнул, что в Huawei не ставят задачи по выпуску собственного автомобиля.

Представитель Huawei добавил, что главным направлением компании в автопроме станут поставки электронных систем для автомобильных компьютерных систем. Лю Ю, заместитель генерального директора одного из партнёров Huawei — автомобилестроительной компании BIAC Group — отметил, что в компании уже получили новое программное обеспечение Alpha S Huawei HI.

В феврале 2021 года агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли сообщало, что Huawei планирует запустить массовое производство собственных электромобилей.