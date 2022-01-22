Токио, , 08:16 — REGNUM В Японии в течение ближайшей недели могут произойти новые сильные землетрясения. Об этом 22 января заявило национальное метеорологическое управление страны.

Землетрясение Zeml.info

По её прогнозам, после произошедшего на юго-западе Японии ночного землетрясения, магнитуда которого достигла 6,6, в ближайшие два-три дня существует высокая вероятность повторения не менее сильных подземных толчков. Сейсмологи призывают жителей наиболее опасных районов быть бдительными и осторожными.

По последним данным, число пострадавших в префектурах Фукуока, Миядзами, Сага, Кумамото и Оита в результате землетрясения достигло десяти человек. Все они отделались лёгкими травмами и ушибами, не несущими угрозу жизни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Японии в результате землетрясения магнитудой 6,6, произошедшего в ночь на 22 января на юго-западе страны, пострадали не менее шести человек.

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