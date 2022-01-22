Вашингтон, , 08:11 — REGNUM Линда Томас-Гринфилд — постпред США при ООН — оценила вероятность прекращения поставок газа из РФ в Европу в случае введения санкций против Москвы из-за ситуации вокруг Украины. Об этом она рассказала в интервью Rai 1.

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Она считает, что подобные действия нанесут ущерб России, а план Вашингтона состоит в том, чтобы тесно работать с союзниками США для их поддержки в случае любых действий РФ, включая прекращение поставок газа, добавила она.

«Считаю, что это в равной мере причинило бы вред России, поэтому это было бы не в интересах перекрывать европейцам доступ к газопроводу», — отметила она, отвечая на вопрос, есть ли у администрации президента США Джо Байдена план на случай, если диппопытки провалятся и придется вводить санкции, на которые РФ может ответить прекращением поставок газа.

Ранее Томас-Гринфилд заявила, что США рассматривает военные меры против РФ в случае эскалации на Украине.