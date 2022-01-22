Вашингтон, , 08:09 — REGNUM Реализация планов США эвакуировать своих дипломатов из Киева из-за ситуации вокруг Украины станет «чрезмерной реакцией» на происходящие события, считает украинский президент Владимир Зеленский. Об этом передал телеканал CNN со ссылкой на свой источник.

Владимир Зеленский President.gov.ua

По информации журналистов, Зеленский сообщил о своем мнении в беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который посещал Киев 20 января. В CNN не уточнили, как глава Госдепартамента отреагировал на слова украинского лидера. В репортаже также отмечается, что эвакуация, предположительно, начнется уже через несколько дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января Энтони Блинкен провел телефонный разговор с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и обсудил с ним укрепление обороноспособности Украины.

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