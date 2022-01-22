Барселона, Испания, 22 января, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Севильский футбольный клуб «Бетис» нанес поражение с разгромным счетом команде из Барселоны «Эспаньол» в матче 22-го тура чемпионата Испании. Об этом 22 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Игра состоялась на поле стадиона «RCDE — Корнелья-Эль Прат» в Барселоне и закончилась победой гостей со счетом 1:4.

Голы в составе победителей забили оформивший в матче дубль форвард Борха Иглесиас (31-я минута, с пенальти и 53-я), аргентинский полузащитник Гвидо Родригес (36-я) и бразильский нападающий Виллиан Жозе (76-я).

Автором единственной забитого гола хозяев стал форвард Рауль де Томас (14-я).

Отметим, по итогам матча в активе «Бетиса» стало 40 очков, команда занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры. У «Эспаньола» 27 очков и 11-е место.