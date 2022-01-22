Чита, , 07:59 — REGNUM В селах Забайкальского края продолжается выход грунтовых вод. По словам главы Шелопугинского района Василия Балагурова, которые 21 января цитирует пресс-служба правительства региона, вода вышла в двух домах Шелопугино и одном в селе Малый Тонтой.

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«Все объекты обследованы муниципальной комиссией, людей расселили в другие дома, двум семьям уже выплачена материальная помощь, на третью семью документы поданы. В ближайшее время деньги они получат. Всё, что от нас зависит, мы делаем, и продолжаем следить за ситуацией», — пояснил он.

Также глава района добавил, что особенностью грунтовых вод является абсолютная непредсказуемость места, где она может выйти.

«По нашим наблюдениям вода выходит там, где тепло, то есть в домах. Сначала затапливает подвал, если начинаешь откачивать, то вода начинает прибывать еще больше. В таких случаях мы понимаем, что если вода зашла в дом, то скорее всего его поведет и он будет непригоден для проживания», — уточнил Василий Балагуров.

Как сообщало ИА REGNUM, режим ЧС из-за выхода грунтовых вод в Чернышевском районе Забайкалья ввели 20 января. В селе Старый Олов подтоплены 10 жилых домов и хозпостройки. Ситуация вызвана переувлажнённостью почвы из-за обильных летних осадков, а также аномально тёплой погодой в первой половине декабря.

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