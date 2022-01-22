Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, 22 января, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Экстренная эвакуация горнорабочих проходит на шахте «Комсомольская» в Кузбассе. Об этом 22 января сообщили журналистам представители экстренных служб Кемеровской области.

DariuszSankowski Шахта

Работы на шахте «Комсомольская» в городе Ленинск-Кузнецкий приостановлены из-за проблем с проветриванием. По предварительной информации, произошла остановка главного вентилятора проветривания.

На поверхность эвакуируют 56 горнорабочих. Информация о возможных пострадавших не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент РФ Владимир Путин поручил убрать из зарплаты шахтёров выплаты, зависящие от выработки.