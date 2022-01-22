Новотроицк, Оренбургская область, , 07:55 — REGNUM В Оренбургской области бывший депутат горсовета Новотроицка Антон Казаев осуждён за мошенничество. Такой приговор вынес городской суд.

Суд

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По данным следствия, Казаев сообщил сотруднику фирмы-поставщика оборудования для предприятия заведомо ложные данные о наличии у него якобы полномочий по осуществлению претензионной работы и пообещал сообщать сотруднику о выявленных неисправностях оборудования, чтобы избежать претензионной работы. За это сотрудник перевёл начальнику ремонтного цеха 277 тыс. 550 рублей.

Подсудимый полностью признал вину. Суд назначил ему штраф в размере 250 тыс. рублей. Правда, приговор пока не вступил в силу.