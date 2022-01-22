Куала-Лумпур, 22 января, 2022, 07:53 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки выявили 4046 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Indra Gunawan Куала-Лумпур, Малайзия

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

Из них 489 зараженных прибыли в страну из-за границы, остальные заразились непосредственно на малайзийской территории. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Малайзии достигло 2 824 973. Также за минувшие сутки на малайзийской территории скончались 16 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в королевстве жертвами осложнений COVID-19 стали 31 869 человек.

В настоящее время в Малайзии числится 42 843 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 149 пациентов находятся в палатах реанимации, из них 71 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что к 22 января в Малайзии полностью привились против коронавирусной инфекции не менее 78,7% жителей королевства.