Каракас, 22 января, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Сбор подписей за проведение референдума об отставке президента Венесуэлы Николаса Мадуро пройдет 26 января на 1200 участках страны. Об этом 21 января сообщил на своей странице в Twitter Национальный избирательный совет (НИС) республики.

Jonathan Alvarez C Флаг Венесуэлы

В учреждении напомнили, что после истечения половины президентского срока в стране допускается проведение голосования о досрочном прекращении полномочий главы государства. Референдум пройдет только в случае, если в каждом регионе Венесуэлы среди избирателей будет собрано не менее 20% голосов в его поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января венесуэльская оппозиция направила в НИС просьбу инициировать референдум об отставке Николаса Мадуро с поста президента республики.

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