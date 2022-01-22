Вашингтон, 22 января, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Кинокомпании Paramount Pictures и Skydance перенесли даты выхода двух следующих фильмов франшизы «Миссия невыполнима». Об этом сообщает портал Deadline.

Цитата из к/ф «Миссия невыполнима: Последствия». Реж. Кристофер МакКуорри. 2018. США, Китай «Миссия невыполнима: Последствия». Реж. Кристофер МакКуорри

В Paramount объяснили необходимость переноса фильмов производственными проблемами в связи с продолжающейся пандемией новой коронавирусной инфекции. Новые даты выпуска фильмов «Миссия невыполнима 7» и «Миссия невыполнима 8» установлены на 14 июля 2023 года и 28 июня 2024 года соответственно.

Выход фильма «Миссия невыполнима 7» переносился уже несколько раз. Предыдущей датой премьеры боевика с Томом Крузом был сентябрь 2022 года.

Первый фильм серии «Миссия невыполнима» вышел в 1996 году. Шестая картина этой франшизы «Миссия невыполнима: Последствия», вышедшая в прокат в 2018 году, собрала в кинотеатрах всего мира более $790 млн. Общие сборы фильмов серии в мировом прокате превысили $3,5 млрд.