Мумбаи, Индия, 22 января, 2022, 07:38 — ИА Регнум. Пожар произошел в многоэтажном здании в индийском Мумбаи утром 22 января. Об этом сообщает газета The Hindustan Times.

Dave Hogg Пожар

По предварительным данным, возгорание началось на 18-м этаже 20-этажного здания. На ликвидацию пожара направили 13 пожарных машин и множество спасателей. В результате возгорания погибли два человека, еще 19 получили различные травмы.

Отмечается, что всех пострадавших доставили в близлежащие больницы. При этом шестерым пожилым людям требуется кислородная поддержка. Пока причина возгорания неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января пожар произошел на заводе по производству комплектующих для аккумуляторов в южнокорейском городе Чхонджу. Возгорание было ликвидировано, однако при пожаре погиб один человек, еще трое пострадали. Всех пострадавших госпитализировали.