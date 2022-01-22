Киев, 22 января, 2022, 07:38 — ИА Регнум. Укрепление обороноспособности Украины стало темой телефонной беседы американского госсекретаря Энтони Блинкена и украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Об этом глава МИД Украины написал 21 января на своей странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Кроме того, по словам Кулебы, Блинкен рассказал ему о результатах встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве, а также об итогах поездки в Берлин, где госсекретарь провел переговоры с немецким министром иностранных дел Анналеной Бербок.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января, в ходе визита Энтони Блинкена в Киев, Дмитрий Кулеба показал ему вариант карты Украины, на которой территория страны дополнена некоторыми российскими регионами.