Челябинск, 22 января, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Челябинский облсуд признал законными обыски, который ранее провели у дочери бывшего управляющего областным отделением ПФР Виктора Чернобровина. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе инстанции.

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Ранее признания их незаконными добивался адвокат. Обыски были проведены в посёлке Старокамышинск. Тем не менее суд признал их законными.

Как сообщало ИА REGNUM, Чернобровин был задержан в июле. Ему вменяют получение взяток.