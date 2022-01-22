Москва, , 07:35 — REGNUM Отказ в выдаче въездной визы получил от США российский космонавт Николай Чуб, который должен был принять участие в совместных тренировках в Космическом центре имени Линдона Джонсона в штате Техас. Об этом 21 января сообщает ТАСС.

Виза Venturebeat.com

Николай Чуб собирался вылететь в США для участия в тренировочной сессии в Космическом центре имени Джонсона, однако ему было отказано во въездной визе без объяснения причин. Полёт российского космонавта на Международную космическую станцию запланирован на весну 2023 года.

Астронавты и космонавты перед полётом на МКС проходят тренировки. Иностранные космонавты для освоения российского сегмента МКС приезжают в Звёздный городок, где тренируются в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Российские космонавты отправляются в Космический центр им. Джонсона в Хьюстоне, где знакомятся с американским сегментом МКС.

Космонавт Роскосмоса Николай Чуб входит в дублирующий экипаж экспедиции МКС-68, которая готовится к полёту на МКС в сентябре текущего года. Кроме того, Чуб входит в основной экипаж экспедиции МКС-69, её полёт на МКС запланирован на весну 2023 года.

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