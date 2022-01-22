Лос-Анджелес, США, 22 января, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Поклонники Аны де Армас подали коллективный иск в суд на продюсеров картины «Вчера» (Yesterday) и кинокомпанию Universal Pictures из-за удалённой сцены. Об этом 22 января сообщает портал The Wrap.

Скриншот с YouTube Ана де Армас в фильме «Бегущий по лезвию 2049»

В качестве истцов выступили 44-летний Питер Майкл Росза, проживающий в Сан-Диего (штат Калифорния, США) и 38-летний Конор Вульф из округа Хауард (штат Мэриленд). Они указали в заявлении, что видели актрису в трейлере фильма, но не обнаружили её в финальной версии картины, за прокат которой заплатили $3,99.

Росза и Вульф заявили, что из-за этого «фактически получили травмы и потеряли деньги». Истцы потребовали выплатить им $5 млн за «ложную» и «вводящую в заблуждение рекламу».

Для справки: фильм «Вчера» режиссёра Дэнни Бойла вышел на большие экраны в июне 2019 года. Ана де Армас должна была исполнить в картине роль девушки по имени Роксана, к которой испытывал чувства один из главных героев. Однако сцены с актрисой были удалены из финальной версии фильма.