Челябинск, 22 января, 2022, 07:26 — ИА Регнум. В Челябинске местных жителей напугали объявления об эвакуации 23 января. Бумажки были расклеены на подъездах жилых домов, пишут СМИ.

Bastiat74 Челябинск

Из текста следовало, что эвакуироваться якобы нужно обязательно. В противном случае населению угрожали наказанием, информирует 74.ru.

Представители экстренных служб уже опровергли свою причастность к таким объявлениям. А полиция проводит проверку и устанавливает авторов и распространителей листовок.