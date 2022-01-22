Челябинцев напугали объявления об эвакуации из домов
Челябинск, 22 января, 2022, 07:26 — ИА Регнум. В Челябинске местных жителей напугали объявления об эвакуации 23 января. Бумажки были расклеены на подъездах жилых домов, пишут СМИ.
Bastiat74
Челябинск
Из текста следовало, что эвакуироваться якобы нужно обязательно. В противном случае населению угрожали наказанием, информирует 74.ru.
Представители экстренных служб уже опровергли свою причастность к таким объявлениям. А полиция проводит проверку и устанавливает авторов и распространителей листовок.