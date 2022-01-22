Мехико, 22 января 2022, 07:24 — REGNUM В южном мексиканском штате Чьяпас сотрудники миграционной службы при поддержке бойцов национальной гвардии остановили и рассеяли первый в новом году караван мигрантов. Об этом 21 января сообщает пресс-служба МВД Мексики.
Отмечается, что при этом было задержано более 300 человек.
Мексика является главным транспортным коридором для мигрантов из Латинской Америки, стремящихся получить убежище в США. Только с января по сентябрь 2021 года в стране было выявлено более 190 тысяч нелегальных мигрантов — в три раза больше аналогичного показателя 2020 года.
Как сообщало ИА REGNUM, группа из 114 мигрантов с Кубы и из Венесуэлы была задержана на юге Мексики.
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