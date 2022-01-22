Вашингтон, , 07:24 — REGNUM Американская компания United Launch Alliance (ULA) успешно завершила миссию по выводу двух спутников Космических сил США на околоземную орбиту. 22 января об этом сообщает пресс-служба ULA.

Запуск ракеты Atlas V с площадки Космического Центра Кеннеди NASA Goddard Space Flight Center

Ракета-носитель Atlas V с двумя спутниками стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США) 21 января в 22:00 мск. Через семь часов после запуска в ULA сообщили, что оба спутника успешно достигли целевых орбит.

«Мы хотим поблагодарить Космические силы США и наших партнёров за совместную работу по успешному запуску и доставке на орбиту», — отметили в ULA.

В первой ступени носителя использовались российские двигатели РД-180. Для разведения спутников на целевые орбиты применялся разгонный блок Centaur с двигателем RL10C-1 американской компании Aerojet Rocketdyne.

В результате запуска американская военная группировка спутников GSSAP пополнилась двумя аппаратами: GSSAP-5 и GSSAP-6. Подробная информация об этих спутниках засекречена. Отмечается, что система GSSAP используется для отслеживания других аппаратов на орбите, расчёта их орбит и предупреждения о потенциально опасных ситуациях.

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