Киев, 22 января, 2022, 07:19 — ИА Регнум. Первая партия дополнительной американской военной помощи была доставлена на Украину, 22 января, сообщили в пресс-службе посольства США в Киеве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наставник

В состав груза, вес которого составляет около 90 тонн, вошло летальное вооружение, в том числе боеприпасы.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США планируют передать Украине несколько военно-транспортных вертолетов Ми-17 российского производства, которые были закуплены для Афганистана.

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