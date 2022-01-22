Екатеринбург, , 07:18 — REGNUM В Свердловской области с начала зимы было ликвидировано более 300 опасных горок. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

Горка Onf.ru

Речь идёт о горках, выходящих на проезжую часть. Мероприятия по их выявлению продолжаются. По предписаниям Госавтоинспекции соответствующие организации засыпают их песком, разрушают при помощи специальной техники либо выставляют ограждения.

Так, в поселке Ачит дети выбрали для своего зимнего досуга кучу снега, оставшуюся после уборки снега, и скатывались с неё прямо на дорогу на снегокате. Это опасное занятие вовремя заметили и пресекли полицейские. С детьми они провели беседу, а собственнику дороги выдали предписание об устранении недостатков зимнего содержания.