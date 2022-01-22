Тегеран, , 07:51 — REGNUM 21 января представитель Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) заявил, что Тегеран и Москва ведут переговоры о строительстве новых энергоблоков на атомной электростанции в Бушере для содействия двустороннему стратегическому сотрудничеству в области энергетики и технологий. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

АЭС «Бушер» Atomic-energy.ru

Бехруз Камальванди, пресс-секретарь Организации по атомной энергии Ирана, сделал такие замечания в интервью Press TV. Камальванди отметил, что ядерное сотрудничество являлось «одним из наиболее стратегических вопросов в повестке дня встречи между президентом Ибрагимом Раиси и его российским коллегой Владимиром Путиным».

"В области атомной промышленности отношения между двумя странами отличные. Нам поставляют различные типы радиоизотопов, которые используются в медицинских целях, промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях», — подчеркнул он.

По словам Камальванди, в ходе встречи главы двух государств обсудили пути дальнейшего укрепления отношений Ирана и России в секторе ядерной энергетики.

Он отметил, что совместный проект по строительству дополнительных энергоблоков на АЭС в Бушере соответствует плану Ирана по выработке не менее 10 000 мегаватт электроэнергии с использованием ядерной энергии. «Этот процесс осуществляется быстрыми темпами, несмотря на задержку платежей россиянам», — заявил иранский представитель.

Он также сообщил, что один из запланированных ядерных проектов Ирана с Россией оценивается примерно в 5 миллиардов долларов.