Петропавловск-Камчатский, 22 января, 2022, 07:14 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 4,3 зафиксировали сейсмологи в Елизовском районе Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 58 километрах к юго-востоку от села Пущино в Мильковском районе Камчатки. Глубина залегания очага подземных толчков составила 186 километров.

«В населённых пунктах сейсмособытие не ощущалось. Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января землетрясение магнитудой 4,2 произошло в районе поселка Усть-Камчатск на Камчатке. Его очаг находился на глубине 5 километров. Отмечалось, что подземные толчки интенсивностью до трех баллов ощутили местные жители, однако сведений о пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало.