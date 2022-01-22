Тегеран, , 07:53 — REGNUM Иран обыграл Саудовскую Аравию со счетом 24:20 в группе B чемпионата Азии по гандболу среди мужчин 2022 года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 21 января.

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Это уже третья подряд победа Ирана в группе B. В последних двух матчах иранским спортсменам удалось без особых усилий одолеть Австралию и Индию. Тем не менее, Ирану ещё предстоит сыграть с Ираком. Матч состоится 22 января.

Соревнования начались 18 января и продлятся до 31 января. Все матчи проходят в спортивном комплексе министерства спорта Саудовской Аравии. Пять лучших команд чемпионата напрямую пройдут отбор на чемпионат мира по гандболу среди мужчин 2023 года, который совместно проведут Польша и Швеция.

Саудовская Аравия была удостоена награды за проведение турнира после того, как чемпионат был перенесен в сентябре Азиатской федерацией гандбола из-за распространения COVID-19 в первоначальной принимающей стране Иране.