Лос-Анджелес, США, 22 января, 2022, 07:13 — ИА Регнум. Киностудия Lucasfilm лишилась права на экранизацию романа писателя Томи Адейеми «Дети крови и костей», которые она получила в 2020 году. Об этом 22 января сообщает портал Screen Rant.

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Теперь работать над киноадаптацией произведения будет Paramount Pictures. Инсайдеры сообщили, что Lucasfilm поставила проект «на паузу», поскольку решила сосредоточиться на франшизе «Звёздные войны». Из-за этого у киностудии произошёл конфликт с Адейеми, который настаивал на скорейшем написании сценария.

Срок соглашения между Lucasfilm и писателем истёк в сентября 2021 года, после этого за права экранизации начали бороться Netflix, Amazon Studios и Universal Pictures. Но победителем в итоге вышла Paramount Pictures, которая предложила Адейеми наиболее выгодные условия.

Для справки: роман «Дети крови и костей» в жанре подросткового фэнтези был опубликован 6 марта 2018 года. Сюжет книги рассказывает о том, как в стране Ориша люди внезапно лишились возможности управлять магией. после чего на государство напал жестокий король. В центре повествования находится потерявшая мать девушка по имени Зели, которая получила шанс возродить магию и свергнуть жестоких правителей.