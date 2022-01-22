Тегеран, 22 января, 2022, 07:54 — ИА Регнум. 21 января представитель Таможенного управления Исламской Республики Иран (IRICA) заявил, что транспортировка дизельного топлива в соседний Афганистан через территорию Ирана начнется с 22 января. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Https://www.irna.ir/ Флаги Афганистана (слева) и Ирана (справа)

Представитель IRICA Сейед Рухолла Латифи заявил: «С выданным разрешением на перевозку дизельного топлива в Афганистан транзит дизельного топлива в эту страну через Иран будет разрешен уже с завтрашнего дня, и IRICA заявила о своей готовности к полному выполнению этой процедуры».

В соответствии с просьбой афганских официальных лиц удовлетворить потребности афганского народа в топливе в зимний сезон, было выдано трехмесячное разрешение на транспортировку дизельного топлива в Афганистан через иранскую территорию.

Латифи пояснил, что IRICA уже рассмотрела необходимые меры для проведения предварительных работ по транспортировке дизельного топлива в соседний Афганистан.