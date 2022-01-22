Тегеран, 22 января, 2022, 08:04 — ИА Регнум. 21 января президент Ирана Сейед Ибрагим Раиси прибыл в аэропорт Джирофт (провинция Керман), чтобы вживую посмотреть на текущую ситуацию в районах, пострадавших от наводнения в юго-восточной провинции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Tasnim News Agency Ибрагим Раиси

Президент Ирана, находившийся с визитом в российской столице, поручил начальнику штаба следить за последними событиями, связанными с наводнениями на юге провинции Керман. Он также приказал оказать помощь всем лицами, пострадавшим от наводнения.

Раиси прибыл в аэропорт Джирофт, чтобы лично разобраться в ситуации с наводнениями в провинции Керман. Он также планирует обратиться к местным жителям после посещения затопленных районов.

Недавние наводнения в Кермане нанесли ущерб некоторым историческим памятникам в южной иранской провинции. Местные власти заявили, что наводнение разрушило историческое место, но масштабы ущерба пока неясны.