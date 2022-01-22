Тегеран, 22 января, 2022, 08:12 — ИА Регнум. 21 января министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 132 172, причем 20 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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«Еще 20 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 132 172 человек», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 5276 новых случаев заражения COVID-19, при этом 383 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 075 730 пациентов из общего числа 6 241 843 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете также приводится, что 1228 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 60 447 659 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 53 461 941 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.