Тегеран, 22 января, 2022, 08:26 — ИА Регнум. 21 января бывший посол Ирана в Китае призвал нынешнюю администрацию Тегерана исправить недостатки в отношениях между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Джавад Мансури, бывший посол Ирана в Пекине, заявил, что отношения между Китаем и Ираном будут развиваться более активно по сравнению с прошлыми годами, однако в первую очередь необходимо устранить недостатки в двусторонних связях.

«Расширение отношений требует укрепления взаимодействия», — отметил Мансури, подчеркнув, что недавняя поездка министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амирабдоллахиана очень важна для реализации этой цели.

Он также сообщил, что в настоящий момент существует большие возможности для укрепления сотрудничества, которое следует принимать во внимание и поощрять в будущем.

«Ожидается, что власти двух стран будут напрямую рассматривать все аспекты различных региональных событий и координировать дальнейшее сотрудничество», — заявил бывший посол.