Тегеран, 22 января, 2022, 08:35 — ИА Регнум. 21 января кенийский дипломат объявил, что его страна намерена развивать сотрудничество с Ираном в нефтяной, медицинской и других областях. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Кения

Дэвид Каранджа, экономический советник посольства Кении в Тегеране, заявил в кулуарах Конференции по развитию торговли между Ираном и Восточной Африкой в столице Ирана, что Кения готова сотрудничать с Исламской Республикой в привлечении инвестиционных возможностей в обеих странах.

По словам африканского дипломата, в будущем планируется провести семинар по инвестиционным возможностям Кении и инновациям Ирана. «Восточная Африка обладает хорошим потенциалом с точки зрения рабочей силы, сырья и готовой продукции», — заявил он, отметив, что как Иран, так и регион Восточной Африки являются нетто-экспортёрами и нетто-импортерами.

Сина Санджари, секретарь Конференции по развитию торговли между Ираном и Восточной Африкой, заявила, что в последние годы финансовые операции между Ираном и африканскими государствами составили от 700 до 800 миллионов долларов, что свидетельствует о высоком потенциале расширения торговых обменов.